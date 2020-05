Ariano da oggi torna il mercato ortofrutticolo ma in via Valle Individuato il sito più idoneo. Ed ora occhio alle regole da seguire attentamente

Riapertura del mercato settimanale oggi mercoledì 20 maggio limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari. Da località Calvario su disposizione del commissario straordinario Silvana D'Agostino gli ambulanti, prenderanno posto con le loro bancarelle dell'ortofrutta nell'ampio piazzale del parcheggio Valle.

Individuato dunque come sito idoneo uno spazio in alternativa all’area in Piazza Enea Franza Silos Calvario.

Il dirigente dell’area tecnica Giancarlo Corsano ha ridefinito il layout della nuova area mercatale individuata e provveduto a garantire, con ulteriori interventi, la realizzazione di tutte le prescrizioni previste a carico del Comune.

"L’orario di svolgimento dell’attività mercatale è il seguente: 07:30 / 14:00. "Resta inteso - si legge nell'ordinanza - che qualora venissero meno le condizioni di sicurezza, a causa di un notevole afflusso di persone, di un’immotivata permanenza all’interno dell’area mercatale o di un generale mancato rispetto delle norme di distanziamento sociale, l’attività mercatale sarà sospesa."

Le regole da seguire: "E’ fatto obbligo agli avventori clienti di non sostare nell’area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti e facendo uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila. E’ fatto obbligo a tutti di osservare le misure igienico-sanitarie, il divieto di fumare, sussistendo l’obbligo della mascherina. Le trasgressioni all'ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 Cp e con l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legislazione vigente e dalle ordinanze del presidente della Regione Campania.

Incaricato il Comando di Polizia municipale dell'esecuzione e controllo della corretta attuazione delle misure di contenimento.