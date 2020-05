"Troppa gente in strada, se continua così chiudo" Il sindaco si appella alla maturità dei giovanissimi della movida

Troppi assembramenti nella movida avellinese nel primo sabato di riapertura dei locali dopo oltre due mesi di lockdown per l'emergenza Covid-19. Scene che si sono ripetute a Tuoro Cappuccini, Viale Italia e al Corso Vittorio Emanuele. Gruppi di giovanissimi ammassati nelle strade dei locali notturni.

Superlavoro per Carabinieri, Polizia e Polizia Municipale che hanno inviato in tutte le zone pattuglie per liberare le strade. Il sindaco Festa vuole evitare provvedimenti drastici di chiusura di strade e dare ancora fiducia ai giovani della sua città ma decisivo sarà il prossimo weekend per invertire la tendenza.

"Non voglio più vedere scene di affollamenti ci vuole più responsabilità. Devo dire che la situazione è stata gestita abbastanza bene ai Cappuccini, purtroppo invece abbiamo registrato qualche criticità di troppo ai Platani e al Corso. Io non sono per i provvedimenti restrittivi però se proseguiamo di questo passo sarò costretto a farlo, per cui già dal prossimo weekend intensificheremo i controlli".

"Ecco allora che il mio appello è ai giovani – dice Festa – di cui mi fido ancora: cambiamo registro, anche per quanto riguarda l'abbandono di bottiglie di birra e rifiuti, non voglio più vedere situazioni del genere, faccio appello alla vostra maturità”.