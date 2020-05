Festa: Locali chiusi a mezzanotte, così evitiamo assembramenti Il sindaco di Avellino: basta movida fuori controllo, non deludetemi o sarà linea dura

Assembramenti e movida ad Avellino, il prossimo week end sarà un vero banco di prova per i giovani del capoluogo. In città, durante lo scorso fine settimana, si sono creare situazioni di caos, assembramenti incontrollati, nonostante i rischi da contagio per l'emergenza Coronavirus. Il sindaco Festa valuta la proroga di una ora per la chiusura dei locali notturni e vieta l'utilizzo all'esterno di bottigle di vetro, dopo i rifiuti trovati in strada domenica mattina da tanti cittadini e operatori del servizio di pulizia. Una scelta votata all'ordine pubblico "Per evitare che in alcune zone ci siano assembramenti di giovani stiamo pensando di prorogare l'orario di chiusura di bar e locali. Così i gestori e proprietari di bar, pub e locali di ritrovo potranno gestire con maggiore ordine, senza creare zone uniche di incontrollato assembramento. Quanto accaduto nel week end non è tollerabile. Ma voglio dare fiducia ai ragazzi. Capisco l'eccesso di felicità per il ritorno alla vita sociale, ma gli eccessi non sono consentiti".

Il Sindaco di Avellino indignato per gli assembramenti verificatisi tra venerdì e sabato in città, ipotizza di allungare l’orario di apertura dei locali alla mezzanotte e vietare l’uso delle bottiglie di vetro all’esterno, ma spiega: "Non deludetemi, altrimenti dovrò fare scelte forti e imporre regole più severe". Ma non solo. Il primo cittadino annuncia controlli più serrati per la verifica del rispetto delle disposizioni e ricorda ai giovani l'importanza del seguire le norme anticontagio, rimarcando la necessità dell'utilizzo delle mascherine e dell'osservazione delle distanze sociali.