Coronavirus, secondo giorno a zero contagi in Irpinia Su 248 tamponi nessun positivo al virus

Coronavirus, per il secondo giorno di seguito nessun contagio in Irpinia. L' Asl di Avellino comunica che, su 248 tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Irpino, dall’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento e dall’Ospedale “Cotugno” di Napoli non risultano nuovi casi positivi al COVID 19.