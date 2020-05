Movida, locali aperti fino all'una e isole pedonali Il Comune vara il piano per evitare assembramenti nel weekend

Ecco il piano Movida del Comune di Avellino: maxi Isola pedonale lungo Viale Italia e Via De Conciliis, apertura dei locali del by night fino all'una e monouso obbligatori. Il sindaco Gianluca Festa va incontro alle esigenze dei più giovani ma parla di banco di prova decisivo nel prossimo weekend per non incorrere in provvedimenti restrittivi.

E' in arrivo l'ordinanza per regolamentare la movida nelle vie del centro cittadino. "Vogliamo dare fiducia ai nostri giovani e il piano che abbiamo allestito permetterà che non ci sia più lo spostamento di gruppi di ragazzo da un locale all’altro e ci sarà più spazio per poter stare in libertà".