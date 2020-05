Iannace: "Movida,basta eccessi. Troppi giovani irresponsabili" Il consigliere del Pd si appella ai giovani: riflettete sui rischi, non siate sconsiderati

"Movida e giovani, basta eccessi". Carlo Iannace consigliere regionale del Pd rimarca, come medico e componente dell'assise di palazzo Santa Lucia, l'urgenza di misure efficaci per fermare gli assembramenti incontrollati di giovani. "Il virus è ancora in circolo, eppure vedo giovani in gruppo, senza mascherine che addirittura si passano sigarette noncuranti del rischio che la diffusione del coronavirus riesploda. Sono amareggiato e deluso. Noto un atteggiamento diffuso di un ritorno ad una normalità che non può esserci ancora. Servono ancora comportamenti responsabili ed efficaci che blocchino ogni rischio. Invito i ragazzi a dare l'esempio, comportandosi con giudizio, utilizzando la mascherina ed evitando assembramenti. La distanza sociale deve essere ancora osservata. Non possiamo permetterci di sciupare i frutti di due mesi di lock down. Serve senso di responsabilità e disciplina ancora per del tempo".