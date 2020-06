Tentata evasione dal carcere di Bellizzi, fermati 2 rumeni Intervento degli agenti: i carcerati dovevano solo rimuovere dei mattoni sotto una finestra

Sventata evasione dal carcere di Bellizzi Irpino grazie all'intervento degli penitenziari. Erano pronti a svignarsela e a cercare di non pagare il conto in sospeso che hanno con la giustizia italiana due detenuti , di nazionalità rumena, a cui bastava solo rimuovere i mattoni sottostanti la finestra della cella che occupavano e con molta probabilità questa notte sarebbero riusciti a darsi alla fu. A reganderlo noto è il Segretario Provinciale della UilPa Polizia Penitenziaria Franco Volino. «Complimenti ai poliziotti penitenziari che prestano servizio al carcere di Contrada S. Oronzo i quali con professionalità e acume hanno investigando e sono venuti a conoscenza di quanto volessero mettere in atto. Infatti, il Comandante del Reparto coadiuvato dagli Ispettori e da una cospicua aliquota di personale di polizia penitenziaria chiamata in servizio, hanno nell’immediatezza organizzato un intervento nel reparto ove si trovavano i due aspiranti fuggitivi. Durante le operazioni, oltre al rinvenimento di un micro telefono è stato accertato effettivamente che ai due rumeni bastava veramente poco per evadere. Un plauso a tutti i poliziotti penitenziari del reparto dell’istituto di Avellino Bellizzi i quali anche in questo momento di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha causato forte stress lavorativo e tensione, ancora una volta hanno dimostrato grande impegno, professionalità e forte senso del dovere» spiega il segretario provinciale Uilpa Franco Volino.