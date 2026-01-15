Fratres: "Dona il sangue, salva una vita" Sabato 17 gennaio 2026 appuntamento in Irpinia a Sturno. Ecco le indicazioni

"In ogni donazioone c'è la storia di ognuno di noi. Lo fai per la comunità e controlli te stesso". Con questo invito Fratres, consorzio nazionale Campania, gruppo donatori Odv Gesualdo, Sturno, Villamaina, ha organizzato una nuova raccola straordinaria in Irpinia.

"Dona il sangue e salva una vita". L'appuntamento è per sabato 17 gennaio dalle 08.00 alle 12.00 a Sturno in Irpinia.

La indicazioni:

Si dona con autoemoteca in via Michelangelo, spazio antistante la sede della pubblica assistenza, auditorium comunale-

Le donazioni si accettano solo su prenotazione, telefonando al numero 338.7435666. Si invitano inoltre i donatori a presentarsi muniti di valito documento di riconoscimento e tessera sanitaria.