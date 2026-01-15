Giustizia riparativa: il libro di Guerino Gazzella entra nelle scuole Focus su temi di grande valore educativo, giuridico e sociale

"Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento all’IISS Ruggero II di Ariano Irpino, per l’accoglienza e l’attenzione riservata all’incontro di presentazione del mio libro: “Pratiche di giustizia riparativa. La messa alla prova tra teoria e prassi”.

E' quanto scrive l'autore Guerino Gazzella. "Un ringraziamento particolare al dirigente scolastico Massimiliano Bosco, per la sensibilità dimostrata verso temi di grande valore educativo, giuridico e sociale.

Grazie anche alla docente Gaetana Di Leo per l’aiuto profuso nell’organizzazione dell’evento e per essere sempre disponibile e vicina a queste tematiche. Un profondo ringraziamento va anche a tutto il corpo dicenti.

Ma soprattutto grazie agli studenti per l’interesse, la curiosità, la partecipazione attiva e le riflessioni profonde che hanno arricchito il confronto: il dialogo con le giovani generazioni rappresenta sempre uno stimolo prezioso.Momenti come questo confermano quanto sia fondamentale promuovere una cultura della responsabilità, del confronto e della giustizia riparativa".