Moto, salti e gioia.Festa "in rosa" per i bimbi del Pausilipon Iannace consegna i 26mila euro raccolti. Matrisciano: simbolo di una Italia unita

In moto tra acrobazie, salti e grandi emozioni per una mattinata speciale, che ha il sapore della solidarietà che diventa azione concreta.

Una grande festa, quella di questa mattina al Pausilipon, dedicata ai ragazzi e bimbi in cura, grazie alla consegna dei 26mila euro raccolti grazie all'iniziativa “Sette Passi per il Sorriso”. La serie di eventi natalizi, organizzati dal Senologo e Consigliere Regionale Carlo Iannace insieme alle associazioni che operano sul territorio per la prevenzione del tumore al seno, hanno fatto da cornice alla distribuzione delle meravigliose palline rosa create e decorate a mano da tantissime donne e non solo. Nel cortile a divertire e scatenare i sorrisi e applausi dei piccoli pazienti del Pausilipon c'è stato Alvaro Dal Farra col suo strepitoso show Mask to Ride. Coinvolgimento, grandi emozioni e solidarietà che diventa azione concreta. Ecco un nuovo esempio dell'impegno delle migliaia di donne, guidate dal dottore Iannace, per la prevenzione del cancro al seno, e non solo.

Stamane nel cortile dell'ospedale dedicato alla cura dei più piccoli e ragazzi, struttura ospedaliera del capoluogo campano, c'è stata la consegna dell’assegno simbolico alla presidente della fondazione Pausilipon Flavia Matrisciano. A consegnarlo è stato il dottor Carlo Iannace, visibilmente emozionato, e alcune rappresentanze delle associazioni che hanno contribuito alla raccolta dei fondi che serviranno ad allestire una stanza multimediale per gli adolescenti ricoverati in oncologia. "L’emergenza sanitaria Covid-19 ha impedito di effettuare in precedenza la consegna e di donare delle targhe di ringraziamento a quanti hanno partecipato, ma non ha di certo cancellato tutto il lavoro fatto e la volontà di continuare a farlo - spiega Iannace -.

E' stata una mattinata speciale che racconta la grande emozione ed impegno di donne che aiutano bambini e ragazzi impegnati nella lotta al cancro. Il coronavirus non ferma la voglia di aiutare e sostenere, ovviamente in sicurezza. Ringrazio la direzione del Pausilipon per l'occasione che ci ha dato. Le nostre associazioni hanno voluto dare un segnale differente. Siamo rimasti impressionati da come e quanto tutte le fasce sociali e di età abbiano risposto in maniera incredibile a questa iniziativa. Siamo commossi dalla forza dell'impegno e solidarietà che hanno saputo dimostrare anche gli anziani in alcune case di riposo. La targa che abbiamo consegnato stamane alla direttrice è solo l'inizio di un percorso che non finisce qui, per aiutare soprattutto i bambini".

"Questa targa che mi è stata consegnata dal dottore Iannace - ha spiegato Matrisciano - è il simbolo di una Italia unita e che deve uscire rafforzata dall'emergenza coronavirus, perchè uniti si può vincere ogni difficoltà. Ringraziamo tutte le associazioni che hanno lavorato coese per questa bella iniziativa".

Grazie alla generosità, all’impegno e alla solidarietà di tantissime donne di ogni età, grazie alle scuole, alle case di cura per anziani e alle associazioni di volontariato che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, sono stati raccolti 26.240 euro, ma soprattutto è stato dimostrato, ancora una volta, che insieme si vince sempre.

“Tutti insieme, dai più piccoli agli anziani, hanno contribuito alla creazione delle palline rosa che sono servite a raccogliere fondi per donare un sorriso ai bambini e ai ragazzi del Pausilipon - ha detto Carlo Iannace -. Siamo felici di averlo fatto e di continuare a sostenere gli ospedali del Sud Italia che non hanno nulla da invidiare alle strutture del Nord. L’emergenza sanitaria Covid 19 ci ha messo a dura prova e abbiamo resistito. Ora è tempo di tornare alle cure ordinarie nei nostri ospedali. Non perdiamo di vista la prevenzione”.