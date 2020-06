Il caso Movida in Consiglio: "Torni a riunirsi in Aula" La minoranza si dice indisponibile ad altre sedute "da remoto"

Il caos movida ad Avellino all'attenzione del consiglio comunale. E questa volta le opposizioni consiliari sono intransigenti. L'assise dovrà svolgersi in presenza considerando anche le difficoltà tecniche dell'ultima seduta da remoto. La capigruppo in programma stamattina dovrà fissare il prossimo appuntamento e già si prevede battaglia e un clima infuocato. Non si è ancora spenta l'eco dei fatti di via De Concilij che hanno visto protagonista il primo cittadino. Dopo aver coinvolto Prefettura, Questura e Procura le minoranze consiliari pensano alla mozione di sfiducia per disarcionare festa ma i numeri non ci sono anzi le opposizioni devono registrare l'allontanamento dei consiglieri Russo e Montanile e un'eventuale conta sarebbe l'occasione per testare la tenuta dell'opposizione prima ancora che della maggioranza.