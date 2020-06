Campo Genova, l'11 giugno partono i carotaggi Entro il 24 luglio l'Arpac dovrà consegnare una relazione al Noe

Primo incontro operativo tra Noe e Arpac per i carotaggi da eseguire a campo Genova che serviranno per capire se l'area può ospitare il mercato bisettimanale o se invece il sottosuolo è contaminato dalla presenza per anni di rifiuti. “Preliminarmente - spiega Carmelo Lomazzo, dirigente Arpac, abbiamo bisogno di una planimetria dal Comune di Avellino per individuare con esattezza i luoghi dove sono stati stoccati i rifiuti. Le attività di caratterizzazione si svolgeranno dall'11 al 19 giugno. Il Comune dovrà selezionare un'impresa che andrà lì con le trivelle. I campioni saranno poi inviati in contraddittorio ai laboratori di parte e verranno validati dal sottoscritto. Ci siamo dati tempo fino al 24 luglio per inviare al Noe una relazione di sintesi che poi sarà portata all'attenzione del Tar, chiamato a decidere sull'idoneità del sito”. Dal canto loro i mercatali stimano un danno da 6 mesi a questa parte di 10 mila euro per ognuno dei 363 ambulanti e all'esito di una perizia effettuata con un drone hanno stimato che l'area di campo Genova è più piccola del piazzale dello stadio.