"Un anno fa la mia elezione. Vittoria epocale. Ora la Svolta" Festa annuncia il nuovo programma di intervento

Ad un anno esatto dalla sua elezione a sindaco di Avellino, Gianluca Festa presenta il piano per la Svolta del capoluogo. Un pacchetto di interventi dedicati a turismo, sociale, edilizia e infrastrutture per dare un volto e vocazione nuova alla città.

"Un anno fa - ha detto Festa – il ballottaggio ci ha consentito di vincere una battaglia epocale. Abbiamo sconfitto un sistema che da 40 anni soffocava la nostra città.Dopo un anno sono molto soddisfatto del lavoro svolto e sono contento della mia squadra. Da tempo in consiglio non c'era una maggioranza così coesa”.

Io sindaco in una conferenza stampa da remoto ha illustrato il programma, parlando dello start and go partito proprio dalla grana del predissesto.

“Usciremo dal predisessto entro questo quinquennio – assicura -". "Il Covid ci ha bloccati da febbraio in poi - ha continuato - Devo registrare, però, il comportamento straordinario della nostra comunità: Aver rispettato le prescrizioni ci ha consentito di ridurre al minimo i contagi. Oggi si riparte, nonostante la pandemia riprendiamo a spiccare il volo”. Svolta il nome del pacchetto di azioni e interventi, che diventa acronimo di sei distinti settori di intervento.

S come Sociale

"S come sociale. Abbiamo stanziato 8,5 milioni di euro di azioni rivolte a chi è in difficoltà come anziani e diversamente abili. A questi saranno aggiunti 400mila euro, che metteremo in bilancio, ed erogheremo un bonus con un bando, sempre per chi ha bisgono. Realizzeremo una farmacia sociale, un dormitorio per senzatetto e un centro antiviolenza. Ci sono sempre più poveri e dobbiamo dare risposte concrete".

V come Vivibilità

"La gente, oggi, vuole solo vivere meglio. La qualità della vita deve migliorare e su questo investiremo. Fra gli interventi abbiamo inserito il completamento del centro sociale a Contrada Bagnoli. Dobbiamo rimettere in sesto anche quello di San Tommaso, per gli anziani e per tutti quelli che voigliono un momento di svago. Il Samantha Della Porta, invece, diventerà un luogo di ritrovo e aggregazione per i giovani, con un importante investimento"

"Altri impianti da ristrutturare sono quelli sportivi: da Rione Mazzini ai campetti a San Tommaso, nei pressi della Chiesa; il bocciodromo a Picarelli e l'area sportiva a ridosso sono da rimettere in sesto, ma anche sarà realizzata una struttura sportiva vicino alla scuola; riqualificheremo anche i campetti di Valle e la struttura di Bellizzi che sarà intitolata a don Mimmo che ci ha lasciati. Informatizzeremo i parcheggi cittadini perchè noi siamo una città moderna a cui le altre citta' dovranno guardare".

O come Origini e Orgoglio

"Abbiamo anche immaginato di acquisire la Torre dell'orologio perchè l'icona di Avellino deve tornare al Comune capoluogo: dev'essere di proprietà degli avellinesi. Il comune deve tornare anche a casa sua, abbiamo stanziato i soldi per tornare a De Peruta, dove c'è la casa comunale, la scritta Municipio"

L come Lavoro

"Entro fine anno saranno completate tra grandi incompiute: l'ex Gil, Tunnel e piazza Castello. Ma non solo. Faremo partire il piano di abbattimento e ricostruzione degli alloggi comunali. Lavoraremo per creare un impianto di risalita che dal parcheggio del Gesualdo possa portare in piazzetta al Duomo, così da implementare una mobilità sostenibile".

T come Turismo

"T come Turismo. Questa è la prima amministrazione che punterà sul turismo.

Stiamo lavorando per creare CIELO (centro irpino delle eccellenze locali) a piazza kennedy nel centro della città. Per portare i giovani ad Avellino faremo una grande struttura a campo Genova: la Smile Arena, per intrattenimento, luna park, musica, spettacolo. Un piazzale che ci sarà invidiato, con un piano inferirore che ospiterà il parcheggio dello stadio".

A di Ambiente

"A come Ambiente. Rivolgo a questo settore una grande attenzione. Partiremo con il byke sharing, le piste ciclabili.

Per l'ex Isochimica, entro la fine di quest'anno saranno completati i lavori del secondo lotto e poi si partirà con l'ultima fase. Così rilanceremo anche Borgo Ferrovia per troppi anni è stata dimenticata".