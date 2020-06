"Da Festa solo valanga di annunci, scollegato dalla realtà" La reazione di Cipriano al piano della svolta del sindaco

A un anno di distanza dalla sua elezione il piano di rilancio del sindaco Festa si declina con sociale, vivibilità, orgoglio, lavoro, turismo e ambiente che insieme compongono l’acronimo della parola Svolta. In 3 mesi il completamento del Tunnel sembra la promessa più difficile da mantenere, l'acquisizione della Torre dell'Orologio quella più suggestiva. La reazione dell’opposizione al piano del primo cittadino non si fa attendere. “Festa ha dimostrato di essere ancora una volta del tutto scollegato dalla realtà – tuona il leader della minoranza Luca Cipriano – Dopo 365 giorni non possiamo non prendere atto di un bilancio assolutamente negativo, ci sono stati pochissimi fatti e una valanga di annunci, rimasti tutti sulla carta. Sembra che con lui si debba svoltare ogni settimana, ci ha abituato a dichiarazioni tipiche di una deriva populista ma la realtà è ben altra: la verità è che la città è ancora ferma al palo, a cominciare dal Piano di Zona, altro che ritrovata centralità di capoluogo”.