Senz'acqua da oltre 24 ore: abitanti in ginocchio esasperati Emergenze su emergenze, così non si può vivere...

"Due guasti, uno dietro l'altro di grossa portata. Le operazioni si sono concluse intorno alle 17.30 di eri ma ci vorranno alcune ore per consentire il regolare ripristino delle condotte al momento non ancora rigenerate." Ad affermarlo è il presidente dell'Alto Calore Michelangelo Ciarcia.

"Nella tarda nottata o all'alba l'acqua dovrebbe ritornare nelle case. Un grazie va rivolto agli operai che ininterrottamente, per diverse ore si sono adoperati per riparare le due condotte collocate in un'area interessata da uno smottamento."

Disagi enormi in molte abitazioni, in un periodo già particolarmente critico, legato all'emergenza Covid-19. Lavarsi spesso le mani, viene ripetuto continuamente in Tv attravetso i vari spot, ma come? E quando?

Molti i cittadini, che si sono riversati nelle aree comunali in cui sono collocate le fontane, da via Sant'Antonio a Santa Barbara e Acqua di Tauro ad Ariano Irpino. "Non abbiamo altre soluzioni, ma non si poteva organizzare un servizio con autobotti nelle varie zone della città o far giungere i Vigili del Fuoco?"

Un vero e proprio dramma che sta interessando diversi comuni tra l'Irpinia e il Sannio. Così il primo cittadino di Lioni Yuri Gioino:

"Per essere chiari: penso che i problemi attuali di Alto Calore per larga misura dipendano da ragioni strutturali che vengono dal passato e la cui colpa, come spesso capita, è esclusivamente della politica. Per essere buoni, una politica non intesa come servizio. Allora per i disservizi che viviamo oggi sulla nostra pelle, anziché prendercela con l'Alto Calore in generale,o con i suoi dipendenti, dovremmo evitare qualunquismi ed essere seri additando precise responsabilità nei confronti di chi ha gestito nel passato quell'ente, utilizzandolo per accordi di bassissimo profilo e per spartizioni politiche che sono state emblema e modello di quella che, nel senso peggiore del termine, hanno chiamato prima Repubblica.

Una rottura può starci, ma con l'emergenza sanitaria ancora in corso diventa un dramma. Non è concepibile lasciare per così tanto tempo comuni senz'acqua e anche per questo, per quello che ci riguarda, come Comune di Lioni abbiamo fatto delle proposte concrete per evitare, almeno per la nostra comunità, quello che è successo in queste ore. Ci aspettiamo una risposta rapida e concreta, altrimenti agiremo in autonomia."

Ecco l'elenco completo dei comuni interessati:

Ariano Irpino (compreso ospedale e carcere), Grottaminarda, Torella dei Lombardi, Lioni, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino, Greci, Gesualdo, Villamaina, Mirabella, Sturno, Flumeri, Vallesaccarda, Scampitella, Castelfranci, Paternopoli, Luogosano, Taurasi, Sant'Angelo all'Esca, Apice, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reno, Campolattaro, Casalduni, Fragneto Monforte.