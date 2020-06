Consiglio sulla movida, niente ipotesi Samantha Della Porta Resta in piedi il Gesualdo per assicurare una seduta in presenza

In queste ore sarà necessario un sopralluogo al Teatro Carlo Gesualdo per capire se il Massimo avellinese potrà ospitare il consiglio comunale sul caos movida rispettando le norme del distanziamento sociale e le regole anti-contagio. Ieri ha dato esito negativo quello al Samantha Della Porta effettuato dal Presidente dell’assise Ugo Maggio. Nella struttura di via Morelli e Silvati non ci sono le condizioni per accogliere una quarantina di persone. La minoranza si era detta disposta a sobbarcarsi anche le spese per la strumentazione necessaria pur di tornare a riunire il consiglio in presenza dopo i flop dei consigli virtuali e discutere adeguatamente il caos movida in via De Concilij. Per lunedi prossimo, giorno della prossima conferenza dei capigruppo, dovrà essere individuata la sede e di conseguenza fissato il giorno per la civica assise.