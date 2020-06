Fede e meditazione, così Francesco ha conquistato Mirabella Porta in giro la statua della Madonna di Fatima, predica e invita tutti a pregare

Francesco è un ragazzo davvero speciale. Gli zii, Pina e Tony, lo hanno molto a cuore. E nel fine settimana ha conquistato anche i cuori delle persone di Mirabella Eclano che hanno partecipato, nel meraviglioso giardino di Villa Pineta, ai momenti di preghiera e raccoglimento diretti proprio da Francesco.

Il ragazzo ha una storia davvero molto bella, e particolare. Sicuramente ha un grande dono, quello della fede. Lo va dicendo da tempo a zia Pina Lambiase che stravede per quel nipote assai devoto e ligio al cattolicesimo, quel ragazzetto che incanta con la parola e ancor più col silenzio.

Da quando era piccolo Francesco prega per molte ore al giorno, ha visioni particolari, ed è l'unico ad essere ammesso ogni volta che vuole in un convento di suore di clausura nel salernitano dove vive con gli amati genitori. In questi ultimi giorni Francesco è stato ospite degli zii Pina e Tony, a Mirabella Eclano, e non ha perso occasione per evangelizzare e avvicinare sempre più anime all'ascolto della parola di Dio. Per lui è una missione oltre che una vocazione.

Francesco indossa la tonaca bianca nei momenti di raccoglimento comunitario, come un novello religioso, porta in giro la statua della Madonna di Fatima, predica prega e passa lunghe ore in silenzio e in meditazione. Insomma, è a dir poco un ragazzo esemplare che non fa fatica a mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù.