"Campo Genova, nessuna discarica. Via libera alla Smile Arena" Il sindaco Festa: "Ovviamente ci sarà spazio anche per il mercato"

"Non c'è nessuna discarica a Campo Genova, andiamo avanti con il progetto Smile Arena". In conferenza stampa il sindaco Festa e il Comandante MIchele Arvonio fanno chiarezza sui carotaggi ambientali nel sottosuolo dell'area che dovrebbe ospitare anche il mercato. “C’è del materiale da riporto, classificato come rifiuto speciale non pericoloso – spiega Arvonio – ovvero ci sono rifiuti misti di attività di costruzioni e demolizioni per i quali non ricorre neppure la necessità di rimozione. La nostra riservatezza era giustificata dal fatto che attendevamo la relazione finale di Arpac e Noe. Dunque via libera alla Smile Arena a Campo Genova ma "l'area – chiarisce il sindaco - sarà anche a disposizione dei mercatali. “Organizzeremo tanti eventi, spettacoli e luna-park. “Ovviamente ci sarà spazio anche per il mercato bisettimanale. Quest’amministrazione rivendica le scelte fatte con grande coraggio. Ci sono tanti ambulanti seri che hanno voglia di lavorare.Altri, per non pagare i debiti, hanno messo in campo ricorsi e controricorsi”.