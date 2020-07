Covid a Moschiano. "Usate la mascherina e tenete le distanze" Le raccomandazioni dell'amministrazione

Il Comune di Moschiano ha diffuso nuove informazioni relative al caso di positività al coronavirus registrato nella giornata di ieri. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro del social scatenando una marea di quesiti e preoccupazioni. Il comune ha deciso di fare chiarezza con una nota, informando i cittadini sugli ultimi sviluppi del caso.

"Si informa che in mattinata sono stati effettuati i primi tamponi e che nessun esercente di bar e pizzerie è stato sottoposto a tampone. In attesa di esito si prega di mantenere le dovute distanze di sicurezza e l'uso corretto della mascherina".

Il soggetto positivo è una donna 32enne di nazionalità romena. La donna è asintomatica e si accorta di essere positiva in seguito ad un tampone nasofaringeo effettuato come da prassi in Ospedale prima di essere ricoverata per partorire.

La 32enne risulta da ieri ricoverata nel reparto specializzato anti Covid-19 dell'Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» di Napoli. Il parto è avvenuto regolarmente e senza alcuna complicazione. Il bimbo sta bene".