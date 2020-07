Piscina, corsa a sei. Il Comune vuole salvare la stagione Arvonio assicura tempi brevi per l'affidamento

Sono sei società interessate a rilevare la piscina comunale. Via libera alla lettera di invito in risposta alla manifestazione di interesse per l'affidamento del centro natatorio di via De Gasperi. Il Comune punta a non perdere del tutto la stagione estiva e riaprire al massimo per fine luglio. Le sei società che ora dovranno presentare le loro offerte sono: Asd Basket Club Irpinia, Associazione Sport Managemenet Spa SSD, Avel Sport Center Srl, Country Sport Avellino SPD arl, Avellino Tennis Accademy APD, Up Level. L'iter sarà breve – ha assicurato il responsabile del procedimento, il comandante Michele Arvonio. Contestualmente bisognerà rendere esecutiva l'ordinanza di rilascio del bene nei confronti della famiglia Cesaro che ha gestito fino ad oggi la Polisportiva.