La sfida dei giovani del sud Forum della Campania a confronto ad Avellino

Domani pomeriggio, a partire dalle ore 17, si terrà ad Avellino un incontro tra i forum dei giovani della Regione Campania per confrontarsi sulle sfide attuali e future che attendono un’intera generazione.

“Era doveroso dare un segnale di fiducia ed un messaggio di speranza ed entusiasmo in questa particolare fase storica che stiamo vivendo e che le giovani generazioni stanno subendo maggiormente”, sottolinea il Presidente del Forum Regionale dei Giovani, Giuseppe Caruso.

“L’evento, di per sé, ha l’obiettivo di creare un momento di confronto tra i giovani della nostra Regione affinché possano scaturire delle proposte da presentare alle istituzioni competenti e, perché no, essere oggetto di attenzione nella prossima campagna elettorale. In questi anni, dare nuova linfa ai forum dei giovani comunali - conclude il Presidente Caruso - è stata una scommessa vincente e grazie ad un lavoro sinergico di abnegazione e volontà politica, si è creato un sistema unico ed omogeneo di partecipazione ai processi

decisionali da parte delle giovani generazioni; dobbiamo diventare cittadini attivi dei nostri territori,

iniziando fin da giovanissimi a dare un contributo per costruire un futuro migliore. Bisogna rafforzare

questa convinzione.”

All’evento parteciperanno diversi forum della regione, il dirigente responsabile del settore politiche

giovanili della Regione Campania, Giuseppe Pagliarulo, e la Presidente del Consiglio Regionale della

Campania, Rosa D’Amelio.