Virginia Raggi torna in Irpinia alla IIA di Flumeri 328 nuovi autobus da realizzare nello stabilimento di Valle Ufira per Roma Capitale

Virginia Raggi torna in Irpinia. Lunedì 20 luglio, in mattinata, alle 11.30 tappa alla IIA di Flumeri. E' la seconda visita nel giro di sette mesi nello stabilimento di Valle Ufita. Roma Capitale, ha a disposizione già 227 autobus realizzati nell'ex Irisbus. 328 quelli ordinati e da ultimare nel 2020. Ad accogliere il sindaco di Roma, le istituzioni locali e la deputazione irpina.

Attualmente i livelli di produttività dell’azienda di Flumeri sono maggiormente performanti: si producono infatti 35 autobus al mese che è l’equivalente della produzione dell’intero anno 2018.

Il portafoglio ordini acquisiti, stando a quanto affermano i sindacati, conferisce fiducia nel prossimo futuro: 600 autobus; destinato ad incrementarsi in virtù delle disposizioni contenute nel decreto rilancio che offre garanzie di finanziamento del 100% per l’acquisto di autobus per il piano Tpl, già incentivato dal Governo. E da settembre ripartono le gare Consip.

Il management della IIA ha comunicato, inoltre, la fiducia degli istituti di credito con conseguente disponibilità di maggiore liquidità oltre al ricorso alle disposizioni contenute nel decreto liquidità con garanzia Sace per un prestito per un ammontare di 35 milioni di euro.