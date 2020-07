Ariano, addio alla tenda pre triage al pronto soccorso Covid-19 cambia il sistema di accesso nella struttura sanitaria arianese

Dopo un avvio incerto, qualche problema iniziale, ma poi entrata a regime grazie al prezioso lavoro del personale medico ed infermieristico, la tenda pre triage, ci saluta. La struttura verrà smantellata. Non ci sono più le condizioni per tenerla in vita.

La sua delicatissima funzione infermieristica volta ad identificare gli accessi si sposta direttamente nella camera calda del pronto soccorso. E' qui che è stato predisposto un apposito percorso dopo gli ultimi lavori di adeguamento dell'importante presidio sanitario. A darne notizia stamane è stato il direttore generale dell'Asl Maria Morgante.

Un lavoro prezioso quello che ha svolto finora tutto il personale medico ed infermieristico del pronto soccorso, diretto da Silvio D'Agostino a partire dai momenti più critici dell'emergenza. E non è mancata al loro fianco la solidarietà da parte della popolazione e imprese attraverso gesti concreti e donazioni. Da oggi c'è un nuovo percorso, nulla verrà lasciato al caso e l'intera squadra è pronta ad una nuova sfida.