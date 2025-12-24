Acqua e bollette salate, Petrillo: "A Caserta lo chiamano "pacco" di Natale" Uniamoci per l'acqua: "In Irpinia lo conosciamo da anni"

"In Irpinia quel pacco lo conosciamo da anni. reti colabrodo, interruzioni continue, autobotti, famiglie e attività lasciate a secco. E intanto si prepara il conto: aumenti in bolletta per coprire debiti e buchi di gestione, non per rifare davvero le condotte".

Lo scrive Domenico Petrillo, comitato Uniamoci per l'acqua.

"La cosa più insultante è questa: chi dovrebbe difendere i cittadini spesso recita la parte dell’estraneo.

Ma i sindaci non sono spettatori: sono soci del gestore. Hanno votato, hanno taciuto, hanno rinviato, hanno fatto finta di non vedere.

E ora, quando la gente protesta, partono i comunicati indignati come se la colpa fosse “del sistema” e basta.

Noi diciamo chiaro: non pagheremo noi gli errori della politica. Se vogliono parlare di sacrifici, comincino da chi ha deciso e coperto questa mala gestione. E soprattutto: basta scaricare i debiti sui cittadini mentre l’acqua manca. Investimenti veri, trasparenza totale, e nessuna scorciatoia che profuma di privatizzazione".