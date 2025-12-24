Fuochi pirotecnici: nuovo maxi sequestro in Irpinia alla vigilia di Natale I carabinieri denunciano un 40enne a Solofra

I carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Solofra, hanno denunciato un quarantenne del luogo per "omessa denuncia di materie esplodenti, accensioni pericolose, fabbricazione abusiva di materie esplodenti" e mancato certificato di idoneità all’accensione di fuochi d’artificio".

L'operazione

Nella giornata di ieri, nell’ambito di una serie di indagini per la ricerca di armi e materiale esplodente, i carabinieri di Solofra, durante il regolare servizio perlustrativo, notavano una persona di sesso maschile intento a collegare numerosi artifizi pirotecnici attraverso l’uso di centraline.

Essendo la zona interessata, antistante alcuni opifici e ditte che commerciano e distribuiscono materiale chimico utilizzato per la concia delle pelli nonché in prossimità di una cabina elettrica e del raccordo autostradale Salerno-Avellino, gli operanti procedevano ad un immediato controllo e verificavano che il soggetto in questione era sprovvisto di patentino per l’esercizio di tale attività, che molti degli artifizi erano artigianalmente nastrati tra loro con del nastro adesivo commerciale.

Nel dettaglio sono state ritrovate 64 batterie pirotecniche per un quantitativo complessivo che supera i 38 chilogrammi di esplosivo.

Vista la circostanza, è stato chiesto l'intervento del nucleo artificieri del comando provinciale carabinieri di Napoli che, recatosi sul posto, disconnetteva tutti i collegamenti elettrici tra le centraline e metteva in sicurezza il piazzale. Gli artifizi pirotecnici, messi in sicurezza, venivano sequestrati e affidati a custodia giudiziale ad una ditta specializzata.

L’attività di contrasto che il comando provinciale dei carabinieri di Avellino svolge sul fronte della prevenzione e su quello della repressione dei reati per la produzione e vendita di materiale esplodente è quotidiana ed incrementata in questi giorni di festività a tutela di cittadini e turisti

E' il secondo consistenze sequestro nelle ultime ore. Ieri è stata la volta di Melito Irpino (Leggi qui) ad opera dei carabinieri di Grottaminarda.