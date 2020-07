Le luminarie ci saranno. Ad agosto notte bianca del commercio Il vicesindaco Nargi rassicura: "Lavoriamo per rilanciare il settore in città"

"Il Comune di Avellino ha deciso di fare un passo di lato e non organizzare un cartellone di eventi estivi nel rispetto delle norme anti-covid ma questo non vuiol dire che in città non ci sarà un clima di festa".

Sul ferragosto avellinese, quest'anno inevitabilmente in tono minore, arrivano le rassicurazioni del vicesindaco Laura Nargi.

“E' stata una decisione dolorosa ma responsabile ma le luminarie ci saranno. Vogliamo valorizzare le attività commerciali e attrarre turisti. Siamo in una difficile fase di ripartenza e non vogliamo lasciare soli i nostri commercianti che già hanno sofferto tanto nel lockdown".

La Nargi, che ha la delega alle attività produttive, anuncia poi una sorta di notte bianca del commercio ad agosto. "Una giornata totalmente dedicata allo shopping in città. Un progetto ancora embrionale a cui stiamo lavorando assieme alle associazioni di categoria per fine agosto".