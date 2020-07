Covid, operaio positivo: tamponi a tappeto dopo una festa Trema il Vallo. Torna l'incubo covid in Irpinia: 28 casi positivi da inizio luglio

Un uomo residente a Moschiano, dipendente di un’azienda del nolano, è risultato positivo al Covid-19. Un nuovo caso che fa salire a 28 i casi in Irpinia dall'inizio di luglio. Il sindaco del comune del Vallo Lauro, Rosario Addeo, conferma la positività al coronavirus del 50enne ed è al lavoro, insieme all’Asl, per ricostruire la catena dei contatti.

La famiglia dell'operaio resta isolata, in attesa delle verifiche, che vengono allargate a tutte le persone che l'operaio ha visto e frequentato in questi giorni.

Circa 100 tamponi in paese

"Chiediamo alla cittadinanza di rispettare in maniera rigorosa tutte le dovute precauzioni. Oggi scatteranno decine di tamponi, per prevenire ogni rischio - spiega Addeo che ha subito informato la comunità del caso accertato-".

Verifiche dell'Asl a tappeto

Da stamane l'unità mobile dell'Asl approderà in paese. Dieci le persone isolate in casa. Si tratta dei familiari stretti del 50nne operaio, che avrebbe contratto il virus nell'azienda in cui lavora. Quattro i colleghi risultati positivi, dopo le verifiche aziendali disposte e realizzate dopo un primo caso emerso nei giorni scorsi.

Dieci persone, i familiari, restano isolati

Da ieri sera intanto restano isolati in paese due nuclei familiari, residenti in una unica palazzina. Si tratta di parenti e familiari strettissimi dell'operaio 50enne, sui quali tra poche ore saranno eseguiti i tamponi.

In paese c'è comprensibile apprensione. I familiari del ragazzo lavorano in altre attività commerciali, ubicate anche in altri comuni del comprensorio. "Per questo procederemo con verifiche serrate e tempestive - spiega il sindaco Addeo -. Una scelta di prudenza, per scongiurare ogni eventuale rischio di diffusione del virus".

La festa di famiglia con 30 invitati

Sembra che l’uomo abbia partecipato giorni fa ad una festa per cui, in queste ore vengono rintracciati tutti i potenziali infetti con l’obiettivo di sottoporli a tamponi nelle prossime ore.

Una festa di famiglia che si è tenuta lunedì e a cui hanno preso parte circa trenta persone.

Il sindaco Addeo: prudenza ma niente allarmismi

Il sindaco Addeo intanto invita tutti i cittadini alla calma e ad utilizzare sempre la mascherina nei luoghi chiusi, osservando la distanza di sicurezza, così come indicato dal Ministero e governo regionale. In questi giorni in Campania è aumentato notevolmente il numero di casi positivi. Una percentuale tanto alta, da ricordare i numeri di aprile.

Trema il Vallo Lauro

E in Irpinia dopo giorni di contagi zero, torna la paura. I casi sono 28 da inizio luglio. Una preoccupante impennata, che conferma i rischi ancora alti dell'infezione. Uno dei primissimi casi era stato registrato proprio a Moschiano nelle prime settimane del mese. Si trattava di una donna di 32 anni, arrivata in ospedale per partorire, e che aveva scoperto la sua positività al Coronavirus dopo il tampone di rito.