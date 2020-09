L'Asl:"L'assistenza ai pazienti a domicilio e Sla è garantita" La risposta dell'azienda sanitaria in relazione alla vicenda del paziente Sla di Carife

"Malato di Sla, abbandonato dalle istituzioni” a Carife, l'azienda sanitaria locale di Avellino, precisa in una nota che non ha mai fatto mancare l'assistenza sanitaria ai pazienti a domicilio, in particolare a quelli affetti da gravi patologie come la Sla. Oggi intanto come ci è stato confermato dai familiari dell'ammalato è stto disposto l'invio di un rianimatore a domicilio.

La nota dell'Asl: "A seguito della richiesta da parte del medico anestesista “di interruzione dell’attività lavorativa effettuata nelle cure domiciliari di III livello” a far data dal 15/09/2020, che garantiva il servizio su parte del territorio provinciale, la direzione sanitaria invitava lo stesso a proseguire l’attività in attesa di garantirne la sostituzione.

Intanto l’azienda ha indetto un avviso pubblico, ancora in corso, per il reclutamento di un medico specialista in otorino-laringoiatria, al fine di coprire la carenza determinata.

Nelle more dell'avviso, l'azienda sanitaria locale sta garantendo il servizio grazie alla disponibilità di alcuni medici anestesisti in forze presso i presidi ospedalieri."