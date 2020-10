Mirabella, positivi 8 bimbi delle scuole elementari A comunicarlo il sindaco Ruggiero. Contagiate anche due insegnanti

Otto bimbi delle scuole elementari di Mirabella Eclano positivi al Coronavirus. A comunicarlo il sindaco Giancarlo Ruggiero con un post su facebook.

“In un sabato da dimenticare, in tarda serata e’ giunta la comunicazione che sui 43 tamponi effettuati ieri, 8 bambini della 3A elementare sono risultati positivi al Covid, tra cui anche mio figlio. Sempre in ambito scolastico risultano positive due insegnanti, una residente nel nostro Comune e l’altra in provincia di Benevento. Le famiglie coinvolte sono state già tutte avvertite ed isolate. Da domani ci attiveremo per estendere ulteriormente i tamponi ad altre classi e alle famiglie delle persone risultate contagiate".

Inoltre il sindaco ha fatto sapere che ci sono stati altri tre positivi derivanti da una gita di pellegrinaggio con autobus, effettuata il 16 settembre a San Giovanni Rotondo. Anche per questi contagi si sta lavorando con i medici di base e l’Asl per monitorare le altre persone che hanno preso parte alla gita.

“Io ho eseguito ieri il tampone ed e’ risultato negativo – ha concluso Ruggiero - cerco di isolarmi dalla mia famiglia per continuare a condurre le operazioni di screening e di monitoraggio. Siamo in un momento di difficoltà in cui serve la collaborazione di tutti”.