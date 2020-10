Covid, contagi a raffica: 25 casi in 24 ore. Incubo focolai Tredici i casi nella sola Mirabella

Oltre 260 contagi da Coronavirus, 56 nel sole ultime 48 ore. In Irpinia e' allarme per rischiosi minifocolai che si sono accesi in più comuni.

L'Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al COVID 19 i tamponi naso-faringei effettuati su 25 persone nelle ultime 24 ore:

- 13, residenti nel comune di Mirabella Eclano, contatti di positivo, tra cui gli otto piccoli alunni della istituto comprensivo del paese

- 3, residenti nel comune di Rotondi, contatti di positivo;

- 2, residenti nel comune di Cervinara, contatti di positivo;

- 1, residente nel comune di Ariano Irpino;

- 1, residente nel comune di Calabritto, già sottoposta a test sierologico;

- 1, residente nel comune di Frigento, contatto di positivo;

- 1, residente nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Pratola Serra, contatto di positivo;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina, contatto di positivo;

- 1, residente nel comune di Villanova del Battista.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.