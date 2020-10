Covid, altri 9 positivi a Montella. La rabbia di Buonopane Il primo cittadino: "Ancora troppi irresponsabili in paese"

Il contagio non si arresta in Irpinia seppur con numeri in flessione. Ma ora spaventa il focolaio di Montella con altri 9 positivi comunicati dal sindaco Rizieri Buonopane. Ecco il suo post su facebook. "Cari concittadini ho purtroppo avuto notizia di altri 9 casi positivi riguardanti il nostro territorio. Mi aspettavo di avere altri casi di contagio a seguito degli ultimi tamponi effettuati ma non credevo di queste dimensioni. Stiamo ricostruendo l’ulteriore catena dei contatti per predisporre i necessari tamponi già entro questo fine settimana.Quanto avevo da chiedervi rispetto a questa emergenza sanitaria, l’ho già fatto nel post di ieri sera. Stiamo purtroppo raccogliendo i “frutti” di una serie di comportamenti sconsiderati da parte di qualche concittadino. Qualcuno ha pensato di disattendere le restrizioni che avevo ritenuto di adottare sul nostro territorio sopratutto rispetto ai viaggi da e per l’estero. Ora però è certamente il momento di restare uniti, pensare alle persone coinvolte e alle loro famiglie, consapevoli che insieme supereremo ogni difficoltà. Vi terrò aggiornati. Un abbraccio.“