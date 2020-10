Mascherine, il coordinamento disabili scrive a Speranza Lettera al ministro della salute da parte del Mid

Il Coordinamento Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili attraverso una nota a firma del coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito scrive al Ministro della Salute Roberto Speranza per sollecitare e proporre al Governo di rendere più reperibili e a prezzi più vantaggiosi i dispositivi di protezione individuale quali mascherine trasparenti utili e indispensabili ai cittadini residenti In Regione Campania ma anche di tutti i cittadini italiani affetti da disturbi del sordomutismo per facilitare loro il linguaggio della comunicazione , dispositivi necessari e obbligatori alla prevenzione dal contagio del Covid 19.