Comune, tutti negativi i tamponi sui dipendenti Erano stati effettuati dopo la positività di un funzionario

Arriva un sospiro di sollievo da Palazzo di Città. Sono tutti negativi i tamponi cui si sono sottoposti i dipendenti e gli assessori dell'ente di Piazza del Popolo nella giornata di ieri a Campo Genova dopo il caso di positività riscontrato su un funzionario nei giorni scorsi. Anche oggi il palazzo comunale è rimasto precauzionalmente chiuso al pubblico e i varchi sono stati presidiati dai vigili urbani ma già domani potrà riprendere la normale attività degli uffici. Ma intanto l'opposizione consiliare attacca Festa per la gestione dell'emergenza. Il consigliere di minoranza Ettore Iacovacci denuncia: “Il sindaco fa differenza tra dipendenti di serie A e di serie B. Non tutti hanno fatto il tampone, solo una quarantina, e questo non è corretto. Il primo cittadino l'obbligo di garantire la sicurezza di tutti per cui chiedo che sottoponga al test anche chi non lo ha fatto fino ad oggi”.