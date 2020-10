Caos al Moscati, pronto soccorso affollato. Intubato 60enne Trentacinque i ricoveri nella palazzina Alpi. Otto i sospetti covid arrivati nel pronto soccorso

Caos all’ospedale Moscati di Avellino preso d'assalto da sospetti casi di coronavirus, nella giornata appena trascorsa. Sono stati occupati i 5 posti all’interno dell'area esclusivamente dedicata ai sospetti casi di covid. Personale in affanno tra la rete del 118 e il pronto soccorso per far fronte alle richieste di assistenza. Tra il tardo pomeriggio e la serata sono state quattro le persone con sintomi sospetti, che hanno fatto temere una infezione da coronavirus, che hanno atteso per diverso tempo a bordo di ambulanze in fila all’esterno della struttura.

Dopo i 5 decessi avvenuti in soli due giorni in Irpinia, di cui quattro nel Covid Hospital del Moscati, sono 35 le persone attualmente ricoverate tra cui unn uomo di 60anni di Grottaminarda in condizioni più gravi, è intubato nel reparto di terapia intensiva. I casi di contagio in provincia di Avellino hanno superato i seicento casi e preoccupano i focolai sparsi in provincia.

Nelle ultime ore il report dell’Asl fotografa una situazione che vede altri 17 casi positivi. Tra questi 1 residente nel comune di Atripalda, al quale vanno aggiunti altri 4 positivi comunicati dal primo cittadino Giuseppe Spagnuolo. E in paese domattina dalle 10.00 in poi, gli alunni delle classi I A, I,II ,III B della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale De Amicis – Masi dovranno recarsi presso l’area di via S. Lorenzo, di fronte al centro servizi, per essere sottoposti al test del tampone. Scuole e classi chiuse in ordine sparso in provincia.Come nel caso di Mirabella dove i casi di contagio sono 80.

Agli irpini dell’elenco dell’Azienda di via degli Imbimbo va aggiunto un positivo del comune di Caposele annunciato dal primo cittadino Generoso Moccia.

Dopo l’ordinanza di chiusura della scuola materna e elementare nonché degli uffici comunali, a Venticano si terranno dalla mattinata di domani, presso l’area fieristica in modalità drive-in, i tamponi per gli studenti delle seguenti classi della scuola primaria:

dalle ore 9 alle ore 10,30 le classi 2A e 5B

dalle ore 10,30 alle ore 12,00 le classi 1A e 3A

dalle ore 12 i docenti e il personale ATA