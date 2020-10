Mirabella, altri 21 positivi in paese. Sono 113 i contagiati Il sindaco: abbiamo fatto un lavoro estenuante . Cinque tamponi sono da ripetere

Coronavirus, su 308 tamponi drive-in effettuati a Mirabella: 21 sono risultati essere positivi. Un nuovo colpo per la comunità eclanese da giorni alle prese con l'emergenza covid. Queste le parole del sindaco Ruggiero: "Abbiamo fatto un lavoro estenuante per elencare tutti i ragazzi, classe per classe, e avvisare tutte le persone interessate". Insomma, il contagio nel comune irpino non si arresta. I numeri purtroppo parlano chiaro. Strade e negozi deserti in paese. E’ come se fosse scattato il coprifuoco. Mirabella Eclano e` la comunita` irpina che detiene il primato anche per numero di tamponi eseguiti. E sono 112 i positivi complessivi nel paese guidato da GIancarlo Ruggiero.

Anche i cinque cittadini di Sturno che avevano avuto contatti con un positivo sono risultati negativi al tampone. Nonostante tutto sono in isolamento fiduciario. Il sindaco, Vito Di Leo, invita comunque la popolazione a non abbassare la guardia e a rispettare le regole basilari per evitare il contagio.