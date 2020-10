Ipotesi Landolfi Covid Hospital, i sindaci non ci stanno Vignola, Pelosi e Giaquinto: "Significherebbe riduzione per altri reparti"

In Irpinia ecco riesplodere il focolaio covid di Mirabella Eclano: altri 21 positivi nel bollettino di oggi per lo più bambini e il contagio non arretra neanche a Grottaminarda, altri 4 casi, e nel Mandamento, 7 tra Marzano di Nola, Sperone e Mugnano del Cardinale.

Completano il quadro dei 38 contagi Avellino, Bonito, Flumeri e san Martino Valle Caudina. 1.082 i tamponi processati nelle ultime 24 ore dall'asl irpina.

Nel frattempo l'ospedale Landolfi di Solofra potrebbe ospitare parte dei nuovi posti letto destinati all'Irpinia per i malati covid ma i sindaci del comprensorio solofrano, Vignola Giaquinto e Pelosi, sono sul piede di guerra e vogliono scongiurare al contempo una riduzione di personale per altri reparti del plesso della concia che non comprometta la gestione dell'ordinario. "Andremmo in affanno - dicono in coro - e soprattutto sarebbe una decisione calata dall'alto, senza la minima concertazione con il territorio".

E in questo clima di incertezza e preoccupazione il presidente della Provincia Biancardi chiede al governo di rinviare le elezioni provinciali in programma a dicembre e plaude alla chiusura delle scuole disposta dal governatore De Luca.