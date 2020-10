Covid, positivo il vicepresidente della Provincia Picone E' anche sindaco di Candida

Positivo ma asintomatico il sindaco di Candida, nonchè vicepresidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone. A renderlo noto lui stesso con un messaggio su facebook. Picone è a casa e sta bene, in isolamento domiciliare. Ecco il suo post rivolto ai concittadini:

Cari concittadini, ho ricevuto da poco una comunicazione ufficiale, da parte dell’ASL di Avellino, di altri 2 casi di positività al COVID-19 sul territorio del Comune di Candida. Si tratta di concittadini, i quali si trovano gia’ in isolamento domiciliare obbligatorio, fino alla negativizzazione di almeno un tampone, entro i prossimi dieci giorni. Le persona interessata, stanno a casa, insieme ai propri congiunti, ed attualmente si trovano in discrete condizioni di salute.

A Tutti Loro va la mia solidarietà e la mia vicinanza, insieme a quella dell’intera comunità candidese, con l’augurio dal profondo del cuore, di una pronta e completa guarigione.

Voglio Comunicare, inoltre a Tutti i cittadini candidesi e non solo, che sono Risultato Positivo anche io, e nonostante che l’ASL NON abbia ancora provveduto a fare apposita comunicazione, sto in isolamento domiciliare da ieri sera.

Le mie condizioni sono buone, non ho particolari sintomi, e spero di poter riabbracciare Tutti Voi dopo questo periodo di lontananza forzata, dagli amici, dai colleghi, dalle Istituzioni locali.

INVITO ancora una volta la cittadinanza, ed in particolare i giovani, a porre in essere comportamenti responsabili e rispettosi di tutte le normative e le ordinanze vigenti in tema di distanziamento sociale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.