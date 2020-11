Aree interne più protette grazie ai tamponi drive-in/VIDEO Scelta intelligente dell'Asl per contrastare il virus nelle zone montane

Una scelta azzeccata e rivelatasi intelligente quella del direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante di dar vita ad una serie di postazioni drive-in nelle aree interne, le più fragili. Cinque punti mobili per l’effettuazione del tampone naso-faringeo per infezione da Covid-19. Ariano Irpino, Avella, Avellino, Cervinara e Montella. Grande professionalità da parte degli operatori sanitari. Un vero e proprio tour de force.

Ad Ariano la sede scelta e il centro fiere della Campania di località Casone, grazie alla sinergia con la comunità montana ufita e alla piena disponibilità del presidente Giuseppe Leone. Una coda interminabile di auto.

È possibile accedere al test molecolare tramite richiesta del medico di medicina generale o su indicazione del servizio di epidemiologia e prevenzione. La persona viene contattata dall’Asl, tramite servizio Recall, due giorni prima dell’appuntamento e gli verranno fornite tutte le informazioni necessarie (data, orario e luogo per l’effettuazione del tampone molecolare). Qualche disguido si è avuto con persone non inserite negli elenchi a causa di tamponi effettuati in stutture private non accreditate e successivamente inserite in liste integrative grazie ad un ulteriore sforzo da parte dell'Asl.

La situazione all'Area Covid del Frangipane ad Ariano Irpino ad oggi:

Attualmente risultano ricoverati:

7 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

12 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid;

19 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.