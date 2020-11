Covid: Rsa monitorate e al Frangipane posti letto esauriti Massima attenzione da parte del servizio epidemiologico dell'Asl.

Rsa monitorate in Valle Ufita a Sturno, Savignano e Ariano. Massima attenzione da parte del servizio epidemiologico dell'Asl. Nelle ultime ore è tornata la preoccupazione al Minerva luogo simbolo della fase 1 dell'emergenza la scorsa primavera.

Cinque i decessi al Frangipane nelle ultime ore. Questa la situazione attuale: Ricoverati 7 pazienti (su 7 posti letto) in terapia intensiva, 12 (su 12 posti letto) in medicina Covid, 25 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. L'ultimo dececco nella serata di ieri, un 91enne proveniente da una Rsa di Sturno, originario di Gesualdo.