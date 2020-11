Covid Ariano, muore un anziano di Sturno Occupati cinque posti su sette in terapia intensiva

Ancora una vittima di Covid 19 in Irpinia. Nella giornata di ieri è deceduto un 81enne di Sturno, che era ricoverato in Terapia Intensiva.

Dall'Asl di Avellino il resoconto giornaliero della situazione dell'ospedale Frangipane di ariano irino dove risultano ricoverati:

? n. 5 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

? n. 12 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid;

? n. 25 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.