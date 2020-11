Ariano, Rsa Minerva non trova pace: 10 ospiti positivi E' di nuovo allarme nella struttura di contrada Serra dopo i contagi della scorsa primavera

Di nuovo nell'occhio del ciclone il centro Minerva ad Ariano Irpno, dove 10 pazienti sono risultati positivi al Covid-19.

E' quanto emerso dai tamponi effettuati a tutti i presenti, pesonale compreso da parte dell'Asl di Avellino. Dato confermato dal direttore generale Maria Morgante e trasmesso al sindaco Enrico Franza. Tra i positivi vi sarebbero anche alcuni operatori.

Le prime avvisaglie di un ritorno del virus si erano avute già la settimana scorsa con il ricovero di un altro ospite nell'area Covid dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane, già dimesso e ora in isolamento nella stessa Rsa di contrada Serra.

La direzione del Centro ha immediatamente avviato tutte le procedure necessarie dopo aver appreso la notizia ed è in contatto continuo con il servizio epidemiologico e prevenzione dell'Asl. La situazione al momento sembra essere sotto controllo, ma la paura tra operatori, pazienti e familiari è comprensibile.

Ed è di ieri un altro decesso al Frangipane. Non ce l'ha fatta un 81enne di Sturno, che era ricoverato in terapia intensiva.

Attualmente sono 5 i pazienti (su 7 posti letto) ricoverati in terapia intensiva, 12 (su 12 posti letto) in medicina Covid, 25 pazienti in area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in medicina e 9 (su 10 posti letto) in sub intensiva.