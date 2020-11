Covid: un morto al giorno al Frangipane ad Ariano Uno scenario tristissimo e un dolore enorme per gli operatori sanitari in trincea

La media di un decesso al giorno tra i ricoverati Covid all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. 16 per la precisione dal 1 novembre. A questo elenco si aggiungono i decessi di ottobre. L'ultima vittima in ordine di tempo, un 78enne di Sturno ricoverato in area Covid.

Uno scenario tristissimo che ci riporta alla mente il documento commovente realizzato nei mesi scorsi dal noto psicologo arianese Nunzio Lucarelli: https://www.ottopagine.it/av/attualita/217137/morire-di-inedia-fa-piu-male-del-covid-19.shtml Morire di inedia fa male più del Covid.

Ed un dolore enorme per gli stessi operatori sanitari dover trasferire continuamente, giorno dopo giorno, all'interno di sacchi i pazienti colpiti da un virus che purtroppo non dà scampo nonostante gli sforzi, le cure amorevoli e l'abnegazione da parte di tutti, senza lasciare nulla di intentato in quei reparti dove purtroppo è la morte a galoppare.

Attualmente nella struttura ospedaliera di via Maddalena risultato ricoverati: 6 pazienti (su 7 posti letto) in terapia intensiva, 12 (su 12 posti letto) in medicina covid, 25 pazienti in area covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in medicina e 10 (su 10 posti letto) in sub intensiva.