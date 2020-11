Covid: ancora due morti al Frangipane di Ariano Una media impressionante: 21 dall'inizio del mese di novembre

21 decessi in 20 giorni dall'inizio di novembre, oltre all'elenco di ottobre. Si muore purtroppo quotidianamente di Covid nelle strutture Covid del Frangipane, dove non bastano le cure mediche.

Le ultime vittime in ordine di tempo: una 66enne di Melito Irpino ricoverata in terapia intensiva e una 84enne di Ariano Irpino, ricoverata in medicina covid.

Attualmente nel polo ospedaliero Frangipane risultano ricoverati: 6 pazienti (su 7 posti letto) in terapia intensiva, 11 (su 12 posti letto)pazienti in medicina covid, 24 in area covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in medicina e 10 (su 10 posti letto) in sub intensiva.