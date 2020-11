Lutto nel calcio arianese: è morto Vincenzo Graziano Fu il presidente della storica serie D negli anni 80

Non ce l'ha fatta a festeggiare il quarantennale della gloriosa conquista della serie D, una delle imprese storiche, più emozionanti del calcio arianese, in quel campionato di promozione affascinante della stagione 1980-1981 con due spareggi memorabili al Vestuti di Salerno contro Viribus Unitis e Boys Caivanese. Un traguardo che solo pochi giorni fa avevano ricordato con immensa emozione due vecchie glorie di quegli anni: Agostino Spica e Pino Del Gaudio.

Vincenzo Graziano il presidentissimo dell'Us Ariano si è spento all'età di 87 anni. Stava effettuando riabilitazione in una struttura privata, quando colto da malore è stato trasportato in ospedale al Frangipane nella tarda mattinata di oggi. Ed è qui che il suo cuore ha cessato di battere.

Persona schietta e onesta. Con lui se ne va un pezzo di storia del calcio arianese fatto di sacrifici e passione. Nel 2010 prese parte al raduno delle grandi glorie del calcio arianese al Silvio Renzulli e due anni dopo al memorial Domenico Squarcio a Cardito Due eventi archiviati nell'album dei ricordi del calcio che fu.

Sei stagioni affascinanti in interregionale. Dal 1981/82 conclusasi al quarto posto e la terza 1983/84 al terzo fino al 1986/87 nel girone laziale con la sfortunata retrocessione in promozione.

Così Antonio Sicuriello sulla pagina Us Ariano la maglia: "Colui che ha avuto il merito di portare la squadra dell'Ariano nel punto più alto della sua storia calcistica. Per tutti noi tifosi dell US Ariano e per una generazione intera il suo ricordo resterà legato a quegli anni splendidi di calcio vissuti al Silvio Renzulli. Sentite condoglianze alla famiglia."

Valerio Iacobacci: "Ciao presidente Graziano, grande imprenditore,ma sopratutto grande presidente, di quel calcio Ariano, di serie D, non dimenticherò la sera alla bisca, quanto durante le partite, mi raccontavi i tanti aneddoti di quel pallone e dei suoi calciatori, graziee sempre di tutto grande presidente, ci mancherà tanto, sentite condoglianze a tutta la famiglia, riposa in pace."

La Vis Ariano Accadia in un post sulla pagina facebook esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Graziano per la scomparsa di Vincenzo, indimenticabile Presidentissimo negli anni '80 dello storico Us Ariano.

87 anni, lascia i figli Massimo, Maria Pia e Antonella. Domani 23 novembre alle 15.00 i funerali nella chiesa di San Pietro Apostolo in via Guardia.