Covid, muore anziano di Avellino al Moscati Ancora decessi nel nosocomio del capoluogo

Sono deceduti la scorsa notte, presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, 2 pazienti Covid positivi, un 82enne di Avellino e un 89enne di Roccarainola (Na). L’anziano avellinese era ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dal 15 novembre; nella notte le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è stato trasferito in terapia intensiva.

L’89enne di Roccarainola è deceduto al Covid Hospital, dove era ricoverato in terapia subintensiva dal 7 novembre.