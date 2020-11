Niente scuola fino al 28. Aperti nidi e ludoteche La decisione del sindaco Festa

NIente riapertura delle scuole ad Avellino, almeno per tutta la settimana. Il sindaco Gianluca Festa lo ha comunicato tramite una diretta facebook e ha emanato apposita ordinanza. "Ho deciso di sospendere le lezioni in presenza anche per la scuola dell’infanzia e per le prime elementari”. “Questo – aggiunge il primo cittadino– per valutare l’andamento del contagio in questa settimana”. Nidi e ludoteche, invece, rimangono aperti. Clicca qui di seguito per leggere l'ordinanza sindacale http://www.comune.avellino.it/pdf/ordinanze/sn_123_20201124.pdf