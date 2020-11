Tamponi a Campo Genova, modalità per accedere allo screening Il Comune spiega chi e come può sottoporsi al tampone rapido

Il Comune di Avellino ha avviato uno screening per la ricerca del virus SARS-COV2 (COVID-19), attraverso la somministrazione di tamponi antigenici (cd. Tamponi rapidi) presso Campo Genova.

Possono accedere allo screening:

– le categorie a maggior rischio selezionate dal Comune in accordo con l’Ordine dei Medici della Provincia di Avellino;

– i cittadini indicati dal proprio medico di famiglia;

– tutti i cittadini (con età maggiore di 6 anni) residenti ad Avellino ed i lavoratori (non residenti ad Avellino) che prestano la loro opera nell’ambito del territorio comunale.

Si ricorda che l’accesso allo screening è consentito solo a coloro che non si trovano in una situazione di isolamento/quarantena fiduciario obbligatorio e non presentano alcuna sintomatologia (asintomatici).

Per accedere è indispensabile prenotarsi tramite la seguente email: testrapidi.comuneav@gmail.com,

indicando:

-cognome e nome di chi deve sottoporsi a tampone;

-recapito telefonico;

-nominativo del medico di famiglia.

Tutti coloro che effettueranno la prenotazione saranno ricontattati per fissare l’appuntamento.