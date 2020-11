Covid. Screening gratis ad Avellino: Venite a fare il tampone L'iniziativa promossa dal sindaco e amministrazione che rinnovano l'invito ai cittadini

Screening rapido, il Comune invita i cittadini a sottoporsi al tampone. Con una locandina a firma del primo cittadino, Gianluca Festa, l’amministrazione di Avellino invita i cittadini a sottoporsi alla verifica.

«il Comune sta svolgendo uno screening per il Covid 19, attraverso la somministrazione di tamponi antigenici, presso Campo Genova». «Possono accedere allo screening - viene spiegato - tutte le categorie a rischio già attenzionate: i cittadini indicati dal proprio medico di famiglia, tutti i soggetti con età maggiore di sei anni, residenti ad Avellino e i lavoratori che prestano la loro opera nell’abito del territorio comunale». Poi vengono messe nero su bianco le modalità per potersi sottoporre al tampone rapido antigenico. «L’accesso al- lo screening è consentito - si legge nel comunicato - solo a coloro che non si trovano in una situazione di isolamento o quarantena fiduciaria obbligatoria, e non presentano sintomatologia da Covid 19. Per accedere è indispensabile prenotarsi tramite la e mail testrapidi.comuneav@gmail.com, indicando cognome e nome di chi deve sottoporsi al tampone, recapito telefonico e nominativo del medico di famiglia. Tutti coloro che effettueranno la prenotazione saranno ricontattati per fissare l’appuntamento». Centomila euro per 10mila dispositivi. Questa la cifra investita per lo screening comunale. Il Comune è riuscito a realizzarne in 10 giorni circa 480. Tra questi, sono emersi per il momento 3 positivi.