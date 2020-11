Ladri scatenati a Collina Liguorini: furti a raffica nel Q9 Numerosi i colpi in pochi giorni nelle villette a schiera

Il lockdown non ferma i ladri che, puntuali, da giorni entrano in azione nella stessa zona del capoluogo irpino. Le cooperative Aquilone, nella periferia Sud di Avellino nel mirino di bande organizzate di ladri.

Agiscono in gruppo, approfittano del calare delle prime ombre tra pomeriggio e sera, sfruttano le campagne circostanti e le strade di accesso poco illuminate per muoversi indisturbati, baipassando i controlli potenziati delle forze dell'ordine nelle strade. Per nulla intimoriti dalla presenza dei proprietari entrano nelle case trafugando rapidamente ogni bene di valore. Allarme e paura al Q9, quartiere residenziale della periferia di Avellino che fa parte del popoloso rione San Tommaso. Nella zona delle cooperative Aquilone, alle spalle del centro direzionale di collina Liguorini, l'incubo sembra essere diventato tormento quotidiano. Da giorni i ladri hanno preso di mira questo gruppo di villette a schiera. Residenti terrorizzati provano a fare rete, per scambiarsi segnalazioni preziose per eventuali presenze sospette in zona. Tutti invocano una presenza più massiccia delle forze dell'ordine.