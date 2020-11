Covid: ancora due decessi al Frangipane Non ce l'hanno fatta due donne di Ariano e Volturara

Altri due pazienti deceduti nelle ultime ore al Frangipane: si tratta di un 72enne di Ariano Irpino e una 87enne di Volturara Irpina.

La situazione attuale nel polo ospedaliero di via Maddalena è questa: 4 pazienti (su 7 posti letto) ricoverati in terapia intensiva, 12 (su 12 posti letto) in medicina Covid, 24 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in medicina e 9 (su 10 posti letto) in sub intensiva.

Ieri intanto è stata aperta la terapia intensiva presso l’Area Covid dotata di 7 posti letto. A conclusione dei lavori del nuovo reparto, sono stati traferiti 4 i pazienti dalla terapia intensiva ordinaria, nella quale erano stati ricoverati, alla nuova Area Covid.

La nuova Area Covid, dotata di 7 posti letto di terapia intensiva, 10 di Sub intensiva e 16 di medicina (oltre ai 12 posti letto attivati nella medicina Covid) consentirà di avere un’area dedicata, autonoma rispetto al resto del plesso ospedaliero, a maggior garanzia di sicurezza per operatori e pazienti.